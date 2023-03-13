Еруслановъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕруслановъ Федоръ

Еруслановъ Федоръ

Место рождения

Муратова, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1701

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Еруслановъ Ананий

Мать: не указана

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1716

Сын: Еруслановъ Савелий

Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1718

Сын: Еруслановъ Дмитрий

Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1721

Сын: Еруслановъ Ефимъ

Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1733

Сын: Еруслановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1739

Сын: Еруслановъ Петръ

Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1748

Сын: Еруслановъ Афонасий

Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова

Муратова, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерусланова Катерина Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close