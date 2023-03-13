Еруслановъ Федоръ
Место рожденияМуратова, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1701
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Еруслановъ Ананий
Мать: не указана
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1716
Сын: Еруслановъ Савелий
Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1718
Сын: Еруслановъ Дмитрий
Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1721
Сын: Еруслановъ Ефимъ
Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1733
Сын: Еруслановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1739
Сын: Еруслановъ Петръ
Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1748
Сын: Еруслановъ Афонасий
Мать ребёнка: Ерусланова Катерина Иванова
Муратова, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно