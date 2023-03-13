Ерусланова Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еруслановъ Федоръ
Рождение ребёнка
1716
Сын: Еруслановъ Савелий
Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ
Рождение ребёнка
1718
Сын: Еруслановъ Дмитрий
Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ
Рождение ребёнка
1721
Сын: Еруслановъ Ефимъ
Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ
Рождение ребёнка
1733
Сын: Еруслановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ
Рождение ребёнка
1739
Сын: Еруслановъ Петръ
Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Еруслановъ Афонасий
Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ