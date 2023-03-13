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Ерусланова Катерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еруслановъ Федоръ

Рождение ребёнка
1716

Сын: Еруслановъ Савелий

Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ

Рождение ребёнка
1718

Сын: Еруслановъ Дмитрий

Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ

Рождение ребёнка
1721

Сын: Еруслановъ Ефимъ

Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ

Рождение ребёнка
1733

Сын: Еруслановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ

Рождение ребёнка
1739

Сын: Еруслановъ Петръ

Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ

Рождение ребёнка
1748

Сын: Еруслановъ Афонасий

Отец ребёнка: Еруслановъ Федоръ

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