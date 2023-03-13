Еруслановъ Савелий
Место рожденияМуратова, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1716
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Еруслановъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Сын: Еруслановъ Иванъ
Мать ребёнка: Ерусланова Орина Матвеева
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Ерусланова) Авдотья
Мать ребёнка: Ерусланова Орина Матвеева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Еруслановъ Зотей
Мать ребёнка: Ерусланова Орина Матвеева