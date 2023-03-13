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Еруслановъ Савелий

Место рождения

Муратова, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1716

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Еруслановъ Федоръ

Мать: Ерусланова Катерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерусланова Орина Матвеева

Рождение ребёнка
1747

Сын: Еруслановъ Иванъ

Мать ребёнка: Ерусланова Орина Матвеева

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Ерусланова) Авдотья

Мать ребёнка: Ерусланова Орина Матвеева

Рождение ребёнка
1754

Сын: Еруслановъ Зотей

Мать ребёнка: Ерусланова Орина Матвеева

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