Ерусланова Орина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еруслановъ Савелий
Рождение ребёнка
1747
Сын: Еруслановъ Иванъ
Отец ребёнка: Еруслановъ Савелий
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Ерусланова) Авдотья
Отец ребёнка: Еруслановъ Савелий
Рождение ребёнка
1754
Сын: Еруслановъ Зотей
Отец ребёнка: Еруслановъ Савелий