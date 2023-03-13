Ерусланова Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Еруслановъ Никонъ
Отец ребёнка: Еруслановъ Ефимъ
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1744
Сын: Еруслановъ Емельянъ
Отец ребёнка: Еруслановъ Ефимъ
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Сын: Еруслановъ Иванъ
Отец ребёнка: Еруслановъ Ефимъ
Муратова, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еруслановъ Ефимъ