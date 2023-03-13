Ерусланова Марфа Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерусланова Марфа Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Еруслановъ Никонъ

Отец ребёнка: Еруслановъ Ефимъ

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1744

Сын: Еруслановъ Емельянъ

Отец ребёнка: Еруслановъ Ефимъ

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Сын: Еруслановъ Иванъ

Отец ребёнка: Еруслановъ Ефимъ

Муратова, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еруслановъ Ефимъ

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