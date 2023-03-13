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Еруслановъ Иванъ

Место рождения

Муратова, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Еруслановъ Ефимъ

Мать: Ерусланова Марфа Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерусланова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Ерусланова) Прасковья

Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Ерусланова) Матрена

Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Еруслановъ Лукьянъ

Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Еруслановъ Фома

Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Ерусланова) Олена

Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Еруслановъ Иванъ

Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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