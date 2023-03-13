Еруслановъ Иванъ
Место рожденияМуратова, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Еруслановъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Ерусланова) Прасковья
Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Ерусланова) Матрена
Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Еруслановъ Лукьянъ
Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Еруслановъ Фома
Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Ерусланова) Олена
Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Еруслановъ Иванъ
Мать ребёнка: Ерусланова Авдотья Петрова