Ерусланова Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еруслановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Ерусланова) Прасковья
Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Ерусланова) Матрена
Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Еруслановъ Лукьянъ
Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Еруслановъ Фома
Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Ерусланова) Олена
Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Еруслановъ Иванъ
Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ