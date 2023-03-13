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Ерусланова Авдотья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еруслановъ Иванъ

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Ерусланова) Прасковья

Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Ерусланова) Матрена

Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Еруслановъ Лукьянъ

Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Еруслановъ Фома

Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Ерусланова) Олена

Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Еруслановъ Иванъ

Отец ребёнка: Еруслановъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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