Фахрутдин Мухутдинов
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиДо 20.09.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Мухутдин Сайфутдинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1866
Дочь: Гайша Фахрутдинова
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
15.12.1867
Мать ребёнка: Гайша
Бракосочетание
06.01.1870 ст.
Жена: Магруй Ситдикова
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1872
Дочь: Хабибзямал Фахрутдинова
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
06.12.1872
Дочь: Бибиасма Фахрутдинова
Мать ребёнка: Магруй Ситдикова
Рождение ребёнка
15.01.1875
Сын: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
20.08.1875
Дочь: Шамсеруй Фахрутдинова
Мать ребёнка: Магруй Ситдикова
Рождение ребёнка
15.02.1876
Дочь: Хадича Фахрутдинова
Мать ребёнка: Гайша
Рождение ребёнка
07.01.1878
Сын: Фахрутдинов Мифтахутдин Фахрутдинович
Мать ребёнка: Магруй Ситдикова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Фахрутдинов Залялитдин Фахрутдинович
Мать ребёнка: Магруй Ситдикова
Рождение ребёнка
05.09.1880
Мать ребёнка: Магруй Ситдикова
Рождение ребёнка
02.04.1882
Мать ребёнка: Магруй Ситдикова
Рождение ребёнка
15.04.1887 ст.
Сын: Фахрутдинов Нуртдин Фахрутдинович
Мать ребёнка: Магруй Ситдикова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайша
Смерть
До 20.09.1892 ст.
Его жена Махруй вышла замуж как "вдова"