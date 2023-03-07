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Фахрутдин Мухутдинов

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Место рождения

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1826

Дата смерти

До 20.09.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Мухутдин Сайфутдинов

Мать: не указана

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1866

Дочь: Гайша Фахрутдинова

Мать ребёнка: Гайша

Рождение ребёнка
15.12.1867

Сын: Мифтахутдин Фахрутдинов

Мать ребёнка: Гайша

Бракосочетание
06.01.1870 ст.

Жена: Магруй Ситдикова

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1872

Дочь: Хабибзямал Фахрутдинова

Мать ребёнка: Гайша

Рождение ребёнка
06.12.1872

Дочь: Бибиасма Фахрутдинова

Мать ребёнка: Магруй Ситдикова

Рождение ребёнка
15.01.1875

Сын: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович

Мать ребёнка: Гайша

Рождение ребёнка
20.08.1875

Дочь: Шамсеруй Фахрутдинова

Мать ребёнка: Магруй Ситдикова

Рождение ребёнка
15.02.1876

Дочь: Хадича Фахрутдинова

Мать ребёнка: Гайша

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1878

Сын: Фахрутдинов Мифтахутдин Фахрутдинович

Мать ребёнка: Магруй Ситдикова

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Фахрутдинов Залялитдин Фахрутдинович

Мать ребёнка: Магруй Ситдикова

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1880

Сын: Фасхутдин Фахрутдинов

Мать ребёнка: Магруй Ситдикова

Рождение ребёнка
02.04.1882

Сын: Мухамедназиб Фахрутдинов

Мать ребёнка: Магруй Ситдикова

Рождение ребёнка
15.04.1887 ст.

Сын: Фахрутдинов Нуртдин Фахрутдинович

Мать ребёнка: Магруй Ситдикова

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайша

Смерть
До 20.09.1892 ст.
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Его жена Махруй вышла замуж как "вдова"
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