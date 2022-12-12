Мухутдин Сайфутдинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1785
Дата смертиДо 1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1785
Отец: Сайфутдин Кантемиров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фахрутдин Мухутдинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Айнетдин Мухутдинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Махия Мухутдинова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1848