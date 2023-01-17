Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1875
Дата смерти1940
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1875
Отец: Фахрутдин Мухутдинов
Мать: Гайша
Рождение ребёнка
1916
Сын: Фахрутдинов Фасах (Василий) Салахутдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1925
Дочь: Фахрутдинова Закия Салахутдинова
Мать ребёнка: Фахрутдинова Нургаян
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Фахрутдинова Равза Салахутдиновна
Мать ребёнка: Фахрутдинова Нургаян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрутдинова Халима Салахутдиновна
Мать ребёнка: Фахрутдинова Нургаян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрутдинова Фатыма Салахутдинова
Мать ребёнка: Фахрутдинова Нургаян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Гильмутдин Салахутдинович
Мать ребёнка: Фахрутдинова Нургаян
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1940