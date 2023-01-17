Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1875

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1875

Отец: Фахрутдин Мухутдинов

Мать: Гайша

Рождение ребёнка
1916

Сын: Фахрутдинов Фасах (Василий) Салахутдинович

Мать ребёнка: не указана

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1925

Дочь: Фахрутдинова Закия Салахутдинова

Мать ребёнка: Фахрутдинова Нургаян

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Фахрутдинова Равза Салахутдиновна

Мать ребёнка: Фахрутдинова Нургаян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрутдинова Халима Салахутдиновна

Мать ребёнка: Фахрутдинова Нургаян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрутдинова Фатыма Салахутдинова

Мать ребёнка: Фахрутдинова Нургаян

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Гильмутдин Салахутдинович

Мать ребёнка: Фахрутдинова Нургаян

Место жительства
Неизвестно
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1940
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