Фахрутдинова Закия Салахутдинова
Место рождения
Дата рождения10.10.1925
Дата смерти17.06.1985
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1925
Рождение ребёнка
12.03.1958
Отец ребёнка: Захаров Кузьма
Рождение ребёнка
16.07.1960
Отец ребёнка: Захаров Кузьма
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Кузьма
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрутдинов Рафаиль
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.06.1985