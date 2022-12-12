Фахрутдинова Закия Салахутдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинова Закия Салахутдинова

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Место рождения

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.10.1925

Дата смерти

17.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1925

Отец: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович

Мать: Фахрутдинова Нургаян

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1958

Сын: Захаров Роберт Кузьмич

Отец ребёнка: Захаров Кузьма

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1960

Сын: Захаров Марсель Кузьмич

Отец ребёнка: Захаров Кузьма

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Кузьма

Место жительства
Неизвестно
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Рафаиль

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.06.1985
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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