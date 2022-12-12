Фахрутдинов Рафаиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинов Рафаиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Фахрутдинова Закия Салахутдинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрутдинов Рустем Рафаильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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