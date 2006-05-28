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Захаров Роберт Кузьмич

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Место рождения

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.03.1958

Дата смерти

28.05.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1958

Отец: Захаров Кузьма

Мать: Фахрутдинова Закия Салахутдинова

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.05.2006
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