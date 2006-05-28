Захаров Роберт Кузьмич
Место рождения
Дата рождения12.03.1958
Дата смерти28.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1958
Отец: Захаров Кузьма
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.05.2006