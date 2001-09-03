Захаров Марсель Кузьмич
Место рождения
Дата рождения16.07.1960
Дата смерти03.09.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1960
Отец: Захаров Кузьма
Бракосочетание
13.02.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.09.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.09.2001