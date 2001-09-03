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Захаров Марсель Кузьмич

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Место рождения

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.07.1960

Дата смерти

03.09.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1960

Отец: Захаров Кузьма

Мать: Фахрутдинова Закия Салахутдинова

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Хурмули, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.09.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.09.2001
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