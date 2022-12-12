Гайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайша

Гайша

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1866

Дочь: Гайша Фахрутдинова

Отец ребёнка: Фахрутдин Мухутдинов

Рождение ребёнка
15.12.1867

Сын: Мифтахутдин Фахрутдинов

Отец ребёнка: Фахрутдин Мухутдинов

Рождение ребёнка
19.09.1872

Дочь: Хабибзямал Фахрутдинова

Отец ребёнка: Фахрутдин Мухутдинов

Рождение ребёнка
15.01.1875

Сын: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович

Отец ребёнка: Фахрутдин Мухутдинов

Рождение ребёнка
15.02.1876

Дочь: Хадича Фахрутдинова

Отец ребёнка: Фахрутдин Мухутдинов

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахрутдин Мухутдинов

Место жительства
Неизвестно
Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close