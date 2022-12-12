Гайша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1866
Дочь: Гайша Фахрутдинова
Отец ребёнка: Фахрутдин Мухутдинов
Рождение ребёнка
15.12.1867
Отец ребёнка: Фахрутдин Мухутдинов
Рождение ребёнка
19.09.1872
Дочь: Хабибзямал Фахрутдинова
Отец ребёнка: Фахрутдин Мухутдинов
Рождение ребёнка
15.01.1875
Сын: Фахрутдинов Салахутдин Фахрутдинович
Отец ребёнка: Фахрутдин Мухутдинов
Рождение ребёнка
15.02.1876
Дочь: Хадича Фахрутдинова
Отец ребёнка: Фахрутдин Мухутдинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фахрутдин Мухутдинов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно