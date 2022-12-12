Фахрутдинов Нуртдин Фахрутдинович
Место рождения
Дата рождения15.04.1887
Дата смерти10.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1887
Отец: Фахрутдин Мухутдинов
Мать: Магруй Ситдикова
Бракосочетание
09.05.1910
Жена: Фахрутдинова Бадризамал
Рождение ребёнка
01.01.1925
Дочь: Хан Роза Нуртдиновна
Мать ребёнка: Фахрутдинова Фанза Гильфановна
Рождение ребёнка
13.02.1928
Сын: Фахрутдинов Адольф (Анвар) Нуртдинович
Мать ребёнка: Фахрутдинова Фанза Гильфановна
Бракосочетание
27.04.1934
Данных о свидетелях нет. Возраст вступающих в брак - жених (47 лет), невеста (35 лет). Также указаны профессии: жених - рабочий, невеста - домохозяйка, место жительства: г. Молотов, ул. Смирновская, 5... Показать все
Место жительства
1934
Бракосочетание
13.11.1972
Жена: Хакима Лукмановна
Указано что первый муж Хакимы "пропал"
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сталевар | Должность: Сталевар
Работа или профессия
Неизвестно
Сталевар
Смерть
10.11.1976