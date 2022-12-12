Фахрутдинов Нуртдин Фахрутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинов Нуртдин Фахрутдинович

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Место рождения

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.04.1887

Дата смерти

10.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1887

Отец: Фахрутдин Мухутдинов

Мать: Магруй Ситдикова

Каргали, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.05.1910

Жена: Фахрутдинова Бадризамал

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.01.1925

Дочь: Хан Роза Нуртдиновна

Мать ребёнка: Фахрутдинова Фанза Гильфановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.02.1928

Сын: Фахрутдинов Адольф (Анвар) Нуртдинович

Мать ребёнка: Фахрутдинова Фанза Гильфановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
27.04.1934

Жена: Фахрутдинова Фанза Гильфановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Данных о свидетелях нет. Возраст вступающих в брак - жених (47 лет), невеста (35 лет). Также указаны профессии: жених - рабочий, невеста - домохозяйка, место жительства: г. Молотов, ул. Смирновская, 5... Показать все
Место жительства
1934
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
13.11.1972

Жена: Хакима Лукмановна

Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Указано что первый муж Хакимы "пропал"
Место жительства
Неизвестно
Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Сталевар | Должность: Сталевар
Работа или профессия
Неизвестно
Сталевар
Смерть
10.11.1976
Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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