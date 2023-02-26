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Елизавета Сергеева

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: ?

Мать: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.01.1799

Муж: Тимофей Исидоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1802

Дочь: Стефанида Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1808

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1809

Дочь: Васса Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Исидоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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