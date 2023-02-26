Елизавета Сергеева
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1799
Муж: Тимофей Исидоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.11.1802
Дочь: Стефанида Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.02.1808
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1809
Дочь: Васса Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Исидоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно