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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: ?

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1756

Сын: Стефан Сергеев

Отец ребёнка: ?

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван малой

Отец ребёнка: ?

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1766

Сын: Игнатий Сергеев

Отец ребёнка: ?

д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1768

Сын: Григорий Сергеев

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1781

Дочь: Елизавета Сергеева

Отец ребёнка: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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