Григорий Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти30.01.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1796
Дочь: Ефросиния Григорьева
Мать ребёнка: Стефанида Герасимова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Герасимова
Смерть
30.01.1833
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище