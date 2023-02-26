Григорий Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

30.01.1833

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1778 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.09.1796

Дочь: Ефросиния Григорьева

Мать ребёнка: Стефанида Герасимова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Герасимова

Смерть
30.01.1833
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Станиговском кладбище
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