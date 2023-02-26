?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: ?
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1756
Сын: Стефан Сергеев
Мать ребёнка: ?
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван малой
Мать ребёнка: ?
д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1766
Сын: Игнатий Сергеев
Мать ребёнка: ?
д.Низкий Дубок ( Козлы ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1768
Сын: Григорий Сергеев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1781
Дочь: Елизавета Сергеева
Мать ребёнка: ?
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.