Васса Тимофеева
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.08.1809
Дата смерти02.12.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1809
Отец: Тимофей Исидоров
Мать: Елизавета Сергеева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1836
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей Прохоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1836
Сын: Стефан Андреев
Отец ребёнка: Андрей Прохоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1839
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Прохоров
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кирей (Богданов)
Отец ребёнка: Андрей Прохоров
Рождение ребёнка
17.02.1843
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Прохоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1844
Сын: Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Прохоров
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Прохоров
Смерть
02.12.1877