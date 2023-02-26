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Васса Тимофеева

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.08.1809

Дата смерти

02.12.1877

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1809

Отец: Тимофей Исидоров

Мать: Елизавета Сергеева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1836

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Прохоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1836

Сын: Стефан Андреев

Отец ребёнка: Андрей Прохоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1839

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Прохоров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кирей (Богданов)

Отец ребёнка: Андрей Прохоров

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1843

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Прохоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1844

Сын: Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Прохоров

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Прохоров

Смерть
02.12.1877
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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