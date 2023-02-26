Андрей Прохоров
Место рожденияд.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1810
Дата смерти24.03.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1836
Сын: Павел Андреев
Мать ребёнка: Васса Тимофеева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1836
Сын: Стефан Андреев
Мать ребёнка: Васса Тимофеева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1839
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Васса Тимофеева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кирей (Богданов)
Мать ребёнка: Васса Тимофеева
Рождение ребёнка
17.02.1843
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Васса Тимофеева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1844
Сын: Дмитрий Андреев
Мать ребёнка: Васса Тимофеева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Тимофеева
Смерть
24.03.1847
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.