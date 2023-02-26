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Андрей Прохоров

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Место рождения

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1810

Дата смерти

24.03.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Прохор

Мать: ?

д.Низкий Дубок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1836

Сын: Павел Андреев

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1836

Сын: Стефан Андреев

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1839

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кирей (Богданов)

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1843

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.10.1844

Сын: Дмитрий Андреев

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Тимофеева

Смерть
24.03.1847
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
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