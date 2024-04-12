Корсун Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1870
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1870
Рождение ребёнка
14.08.1890
Сын: Корсун Андриан Филиппович
Мать ребёнка: Корсунова Елена Петровна
Успенская церковь м/к 1890г.лист №58,зап.,№ 125 Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска.
Бракосочетание
До 1890
Жена: Корсунова Елена Петровна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Корсунова Елена Петровна
Рождение ребёнка
14.04.1905
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Корсунова Елена Петровна
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г.лист № 28,зап.,№ 63,Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
1906
Сын: Корсун Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Корсунова Елена Петровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Корсун Евсений Филиппович
Мать ребёнка: Корсунова Елена Петровна
Смерть
После 1920