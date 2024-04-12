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(Корсунова) Евдокия Филипповна

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.04.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1905

Отец: Корсун Филипп Васильевич

Мать: Корсунова Елена Петровна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г.лист № 28,зап.,№ 63,Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска
Крещение
15.04.1905
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1905г лист № 28,.зап.№ 63, Архив г.Усть-Лабинска , Ф - 331-1-48 | Godparents:Казаки ст.Ладожской : Тимофей Ильин Фатеев и Евфросиния Архиповна Тырина
Смерть
Неизвестно
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