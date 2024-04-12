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Корсун Алексей Филиппович

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Корсун Филипп Васильевич

Мать: Корсунова Елена Петровна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
?.09.1941
ата рождения __.__.1906 Место рождения Краснодарский край, ст. Ладожская Дата и место призыва Ладожский РВК, Краснодарский край, Ладожский р-н Последнее место службы 642 сп сап. рота ( 642 сп сап. рот... Показать все
Бракосочетание
До 1941

Жена: Корсун Мария Васильевна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
02.08.1945
Дата рождения __.__.1906 Место рождения Краснодарский край, ст. Ладожская Место призыва Ладожский РВК, Краснодарский край, Ладожский р-н Воинская часть 63 гв. сп 23 гв. сд ( 63 гв. сп, 23 гв. сд ) Кто... Показать все
Смерть
Неизвестно
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