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Корсунова Евдокия Александровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1860

Муж: Корсун Василий Давыдович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.10.1870

Сын: Корсун Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Корсун Петр Васильевич

Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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