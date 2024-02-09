Корсунова Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович
Бракосочетание
До 1860
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович
Рождение ребёнка
09.10.1870
Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Корсун Василий Давыдович
Смерть
Неизвестно