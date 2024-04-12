Корсун Василий Давыдович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Корсун Давыд Максимович
Мать: Корсун ?
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лукерья Васильевна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна
Бракосочетание
До 1860
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
09.10.1870
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно