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Корсун Василий Давыдович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Корсун Давыд Максимович

Мать: Корсун ?

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лукерья Васильевна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
До 1860

Жена: Корсунова Евдокия Александровна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.10.1870

Сын: Корсун Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Корсун Петр Васильевич

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Александровна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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