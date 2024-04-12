Корсун Андриан Филиппович
Место рождения
Дата рождения14.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.08.1890
Отец: Корсун Филипп Васильевич
Мать: Корсунова Елена Петровна
Успенская церковь м/к 1890г.лист №58,зап.,№ 125 Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска.
Крещение
15.08.1890
Успенская церковь м/к 1905г. лист № 58,зап.,№ 125 , Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска | Godparents:Казаки ст.Ладожской : Иван Петрович Пончихин и Евдокия Евдокимова Пономаренкова.
Смерть
Неизвестно