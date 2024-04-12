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Корсун Андриан Филиппович

Место рождения

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1890

Отец: Корсун Филипп Васильевич

Мать: Корсунова Елена Петровна

Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь м/к 1890г.лист №58,зап.,№ 125 Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска.
Крещение
15.08.1890
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Успенская церковь м/к 1905г. лист № 58,зап.,№ 125 , Ф - 331-1-48 Архив г.Усть-Лабинска | Godparents:Казаки ст.Ладожской : Иван Петрович Пончихин и Евдокия Евдокимова Пономаренкова.
Смерть
Неизвестно
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