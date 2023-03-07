Лёзова (Голубева) Федосья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёзова (Голубева) Федосья Ильинична

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Место рождения

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

22.05.1905

Дата смерти

18.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1905

Отец: Голубев Илья Яковлевич

Мать: Голубева Ирина Федоровна

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.04.1929

Дочь: Синева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лёзов Иван Максимович

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.03.1932

Дочь: Золина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Лёзов Иван Максимович

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Альтернативная дата - 1 сентября 1932 года
Рождение ребёнка
22.09.1935

Дочь: Абрамова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Лёзов Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лёзов Иван Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.02.1992
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Никологорское старое кладбище, Vyaznikovsky District, Vladimirskaya Oblast, Russia
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