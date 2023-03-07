Лёзова (Голубева) Федосья Ильинична
Место рождения
Дата рождения22.05.1905
Дата смерти18.02.1992
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1905
Отец: Голубев Илья Яковлевич
Мать: Голубева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
22.04.1929
Дочь: Синева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лёзов Иван Максимович
Рождение ребёнка
04.03.1932
Дочь: Золина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Лёзов Иван Максимович
Альтернативная дата - 1 сентября 1932 года
Рождение ребёнка
22.09.1935
Дочь: Абрамова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Лёзов Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.02.1992
Похороны
Неизвестно
Никологорское старое кладбище, Vyaznikovsky District, Vladimirskaya Oblast, Russia