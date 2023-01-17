Голубев Илья Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1899
Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Хруева Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
22.05.1905
Дочь: Лёзова Федосья Ильинична
Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
06.02.1907
Дочь: Розова Ксения Ильинична
Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
19.06.1910
Дочь: Малова Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
11.02.1915
Сын: Голубев Федор Ильич
Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно