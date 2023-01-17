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Голубев Илья Яковлевич

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Место рождения

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.05.1899

Сын: Голубев Алексей Ильич

Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Хруева Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.05.1905

Дочь: Лёзова Федосья Ильинична

Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.02.1907

Дочь: Розова Ксения Ильинична

Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.06.1910

Дочь: Малова Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.02.1915

Сын: Голубев Федор Ильич

Мать ребёнка: Голубева Ирина Федоровна

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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