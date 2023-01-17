Хруева (Голубева) Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1973
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Голубев Илья Яковлевич
Мать: Голубева Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
17.04.1927
Дочь: Мусатова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Хруев Иван
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
21.03.1935
Отец ребёнка: Хруев Иван
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Альбина Ивановна
Отец ребёнка: Хруев Иван
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Хруев Иван
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хруев Иван
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудакина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Хруев Иван
д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хруев Иван
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1973