Хруева (Голубева) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хруева (Голубева) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Голубев Илья Яковлевич

Мать: Голубева Ирина Федоровна

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.04.1927

Дочь: Мусатова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Хруев Иван

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
21.03.1935

Сын: Хруев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Хруев Иван

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Альбина Ивановна

Отец ребёнка: Хруев Иван

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
1942

Сын: Хруев Николай Иванович

Отец ребёнка: Хруев Иван

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хруев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Хруев Иван

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудакина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Хруев Иван

д.Воронино, Вязниковский район, Владимирская область, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хруев Иван

Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1973
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