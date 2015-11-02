Синева (Лёзова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синева (Лёзова) Александра Ивановна

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Место рождения

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

22.04.1929

Дата смерти

02.11.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1929

Отец: Лёзов Иван Максимович

Мать: Лёзова Федосья Ильинична

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
03.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синев Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синев Михаил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.2015
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Никологорское старое кладбище, Vyaznikovsky District, Vladimirskaya Oblast, Russia
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