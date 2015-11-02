Синева (Лёзова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.04.1929
Дата смерти02.11.2015
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1929
Отец: Лёзов Иван Максимович
Мать: Лёзова Федосья Ильинична
Рождение ребёнка
19.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синев Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.2015
Похороны
Неизвестно
Никологорское старое кладбище, Vyaznikovsky District, Vladimirskaya Oblast, Russia