Абрамова (Лёзова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Лёзова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1935

Дата смерти

02.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1935

Отец: Лёзов Иван Максимович

Мать: Лёзова Федосья Ильинична

Рождение ребёнка
29.11.1957

Дочь: Надежда Станиславовна

Отец ребёнка: Абрамов Станислав Николаевич

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Станислав Николаевич

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Счетовод, бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.2021
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Коронавирус
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