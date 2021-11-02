Абрамова (Лёзова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1935
Дата смерти02.11.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1935
Отец: Лёзов Иван Максимович
Мать: Лёзова Федосья Ильинична
Рождение ребёнка
29.11.1957
Дочь: Надежда Станиславовна
Отец ребёнка: Абрамов Станислав Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Станислав Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Счетовод, бухгалтер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.2021
Причина смерти: Коронавирус