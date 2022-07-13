Абрамов Станислав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Станислав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1933

Дата смерти

17.01.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1957

Дочь: (Абрамова) Надежда Станиславовна

Мать ребёнка: Абрамова (Лёзова) Зинаида Ивановна

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова (Лёзова) Зинаида Ивановна

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
17.01.1992
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно

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