Абрамов Станислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1933
Дата смерти17.01.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1957
Дочь: (Абрамова) Надежда Станиславовна
Мать ребёнка: Абрамова (Лёзова) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова (Лёзова) Зинаида Ивановна
Смерть
17.01.1992