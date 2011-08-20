(Абрамова) Надежда Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абрамова) Надежда Станиславовна

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Место рождения

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

29.11.1957

Дата смерти

20.08.2011

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1957

Отец: Абрамов Станислав Николаевич

Мать: Абрамова Зинаида Ивановна

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.12.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

г. Москва
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.2011
Москва
Похороны
Неизвестно
Никологорское старое кладбище, Vyaznikovsky District, Vladimir Oblast, Russia
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