(Абрамова) Надежда Станиславовна
Место рождения
Дата рождения29.11.1957
Дата смерти20.08.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1957
Рождение ребёнка
01.12.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
г. Москва
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.2011
Москва
Похороны
Неизвестно
Никологорское старое кладбище, Vyaznikovsky District, Vladimir Oblast, Russia