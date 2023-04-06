Золина (Лёзова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золина (Лёзова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

04.03.1932

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1905 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1932

Отец: Лёзов Иван Максимович

Мать: Лёзова Федосья Ильинична

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Альтернативная дата - 1 сентября 1932 года
Рождение ребёнка
18.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1990
г Волхов
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