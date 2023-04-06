Золина (Лёзова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.03.1932
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1932
Отец: Лёзов Иван Максимович
Мать: Лёзова Федосья Ильинична
Альтернативная дата - 1 сентября 1932 года
Рождение ребёнка
18.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1990
г Волхов