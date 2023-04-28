Петров (Терентьев) Иродион Трофимович
Место рождения
Дата рождения01.04.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1852 ст.
Бракосочетание
09.07.1871 ст.
Бракосочетание
10.11.1875 ст.
Рождение ребёнка
13.12.1876 ст.
Сын: Петрухин Степан Иродионович
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.
Дочь: Петрухина Матрона Иродионовна
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
01.02.1880 ст.
Дочь: Петрухина Анна Иродионовна
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.
Сын: Петрухин Дмитрий Иродионович
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
01.10.1883 ст.
Дочь: Петрухина Пелагея Иродионовна
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
08.05.1886 ст.
Дочь: Петрухина Гликерия Иродионовна
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
25.11.1888 ст.
Сын: Петрухин Николай Иродионович
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
29.06.1891 ст.
Сын: Петрухин Прокопий Иродионович
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.
Дочь: Петрухина Пелагея Иродионовна
Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна
Смерть
Неизвестно