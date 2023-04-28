Петров (Терентьев) Иродион Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.04.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1826 г.р.

Жена

1851 г.р.
1852 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1852 ст.

Отец: Лукоянов Трофим Терентьевич

Мать: Петрова Анна Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.07.1871 ст.

Жена: Петрухина Неонила Ефремовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1875 ст.

Жена: Петрухина Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1876 ст.

Сын: Петрухин Степан Иродионович

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.

Дочь: Петрухина Матрона Иродионовна

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1880 ст.

Дочь: Петрухина Анна Иродионовна

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.

Сын: Петрухин Дмитрий Иродионович

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1883 ст.

Дочь: Петрухина Пелагея Иродионовна

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1886 ст.

Дочь: Петрухина Гликерия Иродионовна

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1888 ст.

Сын: Петрухин Николай Иродионович

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1891 ст.

Сын: Петрухин Прокопий Иродионович

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.

Дочь: Петрухина Пелагея Иродионовна

Мать ребёнка: Петрухина Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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