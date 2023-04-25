Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна
Место рождения
Дата рождения01.10.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893 ст.
Бракосочетание
28.05.1910 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1912 ст.
Дочь: Кузнецова (Феодорова) Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Кузнецов (Афанасьев) Георгий Феодорович
Рождение ребёнка
25.09.1916 ст.
Дочь: Кузнецова (Феодорова) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Кузнецов (Афанасьев) Георгий Феодорович
Рождение ребёнка
08.05.1920 ст.
Дочь: Кузнецова (Феодорова) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Кузнецов (Афанасьев) Георгий Феодорович
Смерть
Неизвестно