Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.10.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1893 ст.

Отец: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Мать: Петрухина (Осипова) Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.05.1910 ст.

Муж: Кузнецов (Афанасьев) Георгий Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1912 ст.

Дочь: Кузнецова (Феодорова) Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Кузнецов (Афанасьев) Георгий Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1916 ст.

Дочь: Кузнецова (Феодорова) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Кузнецов (Афанасьев) Георгий Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1920 ст.

Дочь: Кузнецова (Феодорова) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Кузнецов (Афанасьев) Георгий Феодорович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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