Кузнецов (Афанасьев) Георгий Феодорович
Место рождения
Дата рождения03.04.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1888 ст.
Бракосочетание
01.05.1906 ст.
Бракосочетание
28.05.1910 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1912 ст.
Дочь: Кузнецова (Феодорова) Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна
Рождение ребёнка
25.09.1916 ст.
Дочь: Кузнецова (Феодорова) Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна
Рождение ребёнка
08.05.1920 ст.
Дочь: Кузнецова (Феодорова) Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна
Смерть
Неизвестно