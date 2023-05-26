Кузнецов (Афанасьев) Георгий Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов (Афанасьев) Георгий Феодорович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.04.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1888 ст.

Отец: Кондратьев (Павлов) Феодор Афанасьевич

Мать: Павлова-Евфимиева (Иларионова) Ирина Терентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.05.1906 ст.

Жена: Петрова-Васильева (Исайева) Дарья Георгиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.05.1910 ст.

Жена: Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1912 ст.

Дочь: Кузнецова (Феодорова) Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1916 ст.

Дочь: Кузнецова (Феодорова) Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1920 ст.

Дочь: Кузнецова (Феодорова) Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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