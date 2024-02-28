Кондратьев (Павлов) Феодор Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев (Павлов) Феодор Афанасьевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.04.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1829 г.р.

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1852 ст.

Отец: Кондратьев Афанасий Павлович

Мать: Захарова Татьяна Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.10.1885 ст.

Жена: Павлова-Евфимиева Ирина Терентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1888 ст.

Сын: Кузнецов Георгий Феодорович

Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева Ирина Терентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1890 ст.

Сын: Кузнецов Филипп Феодорович

Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева Ирина Терентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1893 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Феодорович

Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева Ирина Терентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1897 ст.

Сын: Кузнецов Дмитрий Феодорович

Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева Ирина Терентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1899 ст.

Сын: Кузнецов Стефан Феодорович

Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева Ирина Терентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1905 ст.

Дочь: Кузнецова Ольга Феодоровна

Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева Ирина Терентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1907 ст.

Дочь: Кузнецова Евдокия Феодоровна

Мать ребёнка: Павлова-Евфимиева Ирина Терентьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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