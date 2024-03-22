Павлова-Евфимиева (Иларионова) Ирина Терентьевна
Место рождения
Дата рождения09.04.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1867 ст.
Бракосочетание
27.10.1885 ст.
Рождение ребёнка
03.04.1888 ст.
Сын: Кузнецов Георгий Феодорович
Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич
Рождение ребёнка
08.10.1890 ст.
Сын: Кузнецов Филипп Феодорович
Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.05.1893 ст.
Сын: Кузнецов Михаил Феодорович
Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.02.1897 ст.
Сын: Кузнецов Дмитрий Феодорович
Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.11.1899 ст.
Сын: Кузнецов Стефан Феодорович
Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.07.1905 ст.
Дочь: Кузнецова Ольга Феодоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.03.1907 ст.
Дочь: Кузнецова Евдокия Феодоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно