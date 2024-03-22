Павлова-Евфимиева (Иларионова) Ирина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова-Евфимиева (Иларионова) Ирина Терентьевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.04.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1844 г.р.

Мать

1844 г.р.

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1867 ст.

Отец: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Мать: Павлова Евдокия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.10.1885 ст.

Муж: Кондратьев Феодор Афанасьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1888 ст.

Сын: Кузнецов Георгий Феодорович

Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1890 ст.

Сын: Кузнецов Филипп Феодорович

Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1893 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Феодорович

Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1897 ст.

Сын: Кузнецов Дмитрий Феодорович

Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1899 ст.

Сын: Кузнецов Стефан Феодорович

Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1905 ст.

Дочь: Кузнецова Ольга Феодоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1907 ст.

Дочь: Кузнецова Евдокия Феодоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Феодор Афанасьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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