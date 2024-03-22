Павлова (Михайлова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Михайлова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

11.01.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.02.1864 ст.

Муж: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1865 ст.

Сын: Павлов-Евфимиев Иоанн (Иван) Терентьевич

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1866 ст.

Сын: Павлов-Евфимиев Георгий Терентьевич

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1867 ст.

Дочь: Павлова-Евфимиева Ирина Терентьевна

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1869 ст.

Дочь: Павлова Агрипина Терентьвна

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.09.1870 ст.

Сын: Павлов Симеон Терентьевич

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.09.1871 ст.

Дочь: Павлова Фёкла Терентьевна

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1872 ст.

Сын: Павлов Иоанн (Иван) Терентьевич

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1875 ст.

Сын: Павлов Симеон Терентьевич

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1876 ст.

Дочь: Павлова Агрипина Терентьевна

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1877 ст.

Дочь: Павлова Вера Терентьевна

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.12.1879 ст.

Дочь: Павлова-Ларюхина Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1881 ст.

Сын: Павлова Матвей Терентьевич

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1883 ст.

Дочь: Павлова Феодора Терентьевна

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1884 ст.

Дочь: Павлова Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.03.1886 ст.

Сын: Павлов Евфимий Иларионович

Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.01.1896 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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