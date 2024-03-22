Павлова (Михайлова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смерти11.01.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Павлов-Евфимиев Иоанн (Иван) Терентьевич
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Сын: Павлов-Евфимиев Георгий Терентьевич
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Дочь: Павлова-Евфимиева Ирина Терентьевна
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Дочь: Павлова Агрипина Терентьвна
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Сын: Павлов Симеон Терентьевич
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Дочь: Павлова Фёкла Терентьевна
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Сын: Павлов Иоанн (Иван) Терентьевич
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Сын: Павлов Симеон Терентьевич
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Дочь: Павлова Агрипина Терентьевна
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Дочь: Павлова Вера Терентьевна
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Дочь: Павлова-Ларюхина Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Сын: Павлова Матвей Терентьевич
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Дочь: Павлова Феодора Терентьевна
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Дочь: Павлова Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович
Сын: Павлов Евфимий Иларионович
Отец ребёнка: Ларюхин-Павлов Терентий Иларионович