Петрухина (Осипова) Агапия Осиповна
Место рождения
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Петрухин (Трофимов) Степан Иродионович
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович
Дочь: Петрухина (Трофимова) Матрона Иродионовна
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович
Дочь: Петрухина (Трофимова) Анна Иродионовна
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович
Сын: Петрухин (Трофимов) Дмитрий Иродионович
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович
Дочь: Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович
Дочь: Петрухина (Трофимова) Гликерия Иродионовна
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович
Сын: Петрухин (Трофимов) Николай Иродионович
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович
Дочь: Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна
Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович