Петрухина (Осипова) Агапия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухина (Осипова) Агапия Осиповна

Петрухина (Осипова) Агапия Осиповна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1875 ст.

Муж: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.12.1876 ст.

Сын: Петрухин (Трофимов) Степан Иродионович

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.

Дочь: Петрухина (Трофимова) Матрона Иродионовна

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1880 ст.

Дочь: Петрухина (Трофимова) Анна Иродионовна

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1882 ст.

Сын: Петрухин (Трофимов) Дмитрий Иродионович

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1883 ст.

Дочь: Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1886 ст.

Дочь: Петрухина (Трофимова) Гликерия Иродионовна

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1888 ст.

Сын: Петрухин (Трофимов) Николай Иродионович

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.06.1891 ст.

Сын: Петрухин (Трофимов) Прокопий Иродионович

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.

Дочь: Петрухина (Трофимова) Пелагея Иродионовна

Отец ребёнка: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.