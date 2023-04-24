Петрухин (Трофимов) Степан Иродионович
Место рождения
Дата рождения13.12.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Петрухина (Иродионова) Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна
Дочь: Петрухина (Иродионова) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна
Сын: Петрухин (Иродионов) Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна
Дочь: Петрухина (Иродионова) Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна
Сын: Петрухин (Иродионов) Василий Стефанович
Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна
Сын: Петрухин (Иродионов) Иоанн (Иван) Стефанович
Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна
Дочь: Петрухина (Иродионова) Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна
Сын: Петрухин (Иродионов) Василий Стефанович
Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна