Петрухин (Трофимов) Степан Иродионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухин (Трофимов) Степан Иродионович

Петрухин (Трофимов) Степан Иродионович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.12.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1852 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1876 ст.

Отец: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Мать: Петрухина (Осипова) Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.07.1894 ст.

Жена: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.10.1898 ст.

Сын: Петрухин (Иродионов) Петр Стефанович

Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1900 ст.

Дочь: Петрухина (Иродионова) Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1900 ст.

Сын: Петрухин (Иродионов) Леонид Стефанович

Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1902 ст.

Дочь: Петрухина (Иродионова) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1904 ст.

Сын: Петрухин (Иродионов) Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.11.1905 ст.

Дочь: Петрухина (Иродионова) Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.

Сын: Петрухин (Иродионов) Василий Стефанович

Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1908 ст.

Сын: Петрухин (Иродионов) Иоанн (Иван) Стефанович

Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1909 ст.

Дочь: Петрухина (Иродионова) Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.12.1914 ст.

Сын: Петрухин (Иродионов) Василий Стефанович

Мать ребёнка: Деомидова (Александрова) Марина Алексеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.