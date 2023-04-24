Петрухина (Трофимова) Матрона Иродионовна
Место рождения
Дата рождения01.11.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1878 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
09.01.1898 ст.
Рождение ребёнка
17.04.1899 ст.
Дочь: Алексеева-Васильева-Аверкиева (Васильева) Александра Павловна
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Павел Васильевич
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.
Сын: Алексеев-Васильев-Аверкиев (Васильев) Иоанн (Иван) Павлович
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Павел Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1901 ст.
Сын: Алексеев-Васильев-Аверкиев (Васильев) Николай Павлович
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Павел Васильевич
Рождение ребёнка
03.12.1908 ст.
Дочь: Алексеева-Васильева-Аверкиева (Васильева) Варвара Павловна
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Павел Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1918 ст.
Сын: Алексеев-Васильев-Аверкиев (Васильев) Петр Павлович
Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно