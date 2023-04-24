Петрухина (Трофимова) Матрона Иродионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухина (Трофимова) Матрона Иродионовна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1852 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1878 ст.

Отец: Петров (Терентьев) Иродион Трофимович

Мать: Петрухина (Осипова) Агапия Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
09.01.1898 ст.

Муж: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Павел Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1899 ст.

Дочь: Алексеева-Васильева-Аверкиева (Васильева) Александра Павловна

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Павел Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1900 ст.

Сын: Алексеев-Васильев-Аверкиев (Васильев) Иоанн (Иван) Павлович

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Павел Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1901 ст.

Сын: Алексеев-Васильев-Аверкиев (Васильев) Николай Павлович

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Павел Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1908 ст.

Дочь: Алексеева-Васильева-Аверкиева (Васильева) Варвара Павловна

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Павел Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1918 ст.

Сын: Алексеев-Васильев-Аверкиев (Васильев) Петр Павлович

Отец ребёнка: Алексеев-Васильев (Аверкиев) Павел Васильевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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