Петрова (Никитина) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Никитина) Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

24.09.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1847 ст.

Муж: Лукоянов Трофим Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1848 ст.

Сын: Петров Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1850 ст.

Дочь: Петрова Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1852 ст.

Сын: Петров Иродион Трофимович

Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1854 ст.

Дочь: Петрова Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1856 ст.

Сын: Петров Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1860 ст.

Дочь: Петров Феодор Трофимович

Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1861 ст.

Сын: Петров-Петрухин Роман Трофимович

Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1866 ст.

Дочь: Петрова Агафья Трофимовна

Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.09.1883 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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