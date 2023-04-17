Петрова (Никитина) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смерти24.09.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1847 ст.
Рождение ребёнка
18.01.1848 ст.
Сын: Петров Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич
Рождение ребёнка
23.02.1850 ст.
Дочь: Петрова Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич
Рождение ребёнка
01.04.1852 ст.
Сын: Петров Иродион Трофимович
Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич
Рождение ребёнка
09.07.1854 ст.
Дочь: Петрова Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич
Рождение ребёнка
18.05.1856 ст.
Сын: Петров Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич
Рождение ребёнка
09.05.1860 ст.
Дочь: Петров Феодор Трофимович
Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич
Рождение ребёнка
17.11.1861 ст.
Сын: Петров-Петрухин Роман Трофимович
Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич
Рождение ребёнка
12.02.1866 ст.
Дочь: Петрова Агафья Трофимовна
Отец ребёнка: Лукоянов Трофим Терентьевич
Смерть
24.09.1883 ст.