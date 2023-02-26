Трутнев Сильвестр Трофимов
Место рожденияд.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Амелчинин Трофим Емельянов
Мать: ?
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784
Сын: Трутнев Тимофей Сильвестров
Мать ребёнка: Татьяна Георгиева
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787
Сын: Федот Сильвестров
Мать ребёнка: Татьяна Георгиева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Трутнев Фёдор Сильвестров
Мать ребёнка: Татьяна Георгиева
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789
Сын: Трутнев Антон Сильвестров
Мать ребёнка: Татьяна Георгиева
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791
Сын: Трутнев Павел Сильвестров
Мать ребёнка: Татьяна Георгиева
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1794
Сын: Трутнев Самуил Сильвестров
Мать ребёнка: Татьяна Георгиева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1797
Дочь: Акилина Сильвестрова
Мать ребёнка: Татьяна Георгиева
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.07.1798
Жена: Феодосия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814
Сын: Карп Антонов
Мать ребёнка: Татьяна Георгиева
д.Трубки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Георгиева
Смерть
Неизвестно