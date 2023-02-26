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Трутнев Сильвестр Трофимов

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Место рождения

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Амелчинин Трофим Емельянов

Мать: ?

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1784

Сын: Трутнев Тимофей Сильвестров

Мать ребёнка: Татьяна Георгиева

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1787

Сын: Федот Сильвестров

Мать ребёнка: Татьяна Георгиева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Трутнев Фёдор Сильвестров

Мать ребёнка: Татьяна Георгиева

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1789

Сын: Трутнев Антон Сильвестров

Мать ребёнка: Татьяна Георгиева

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1791

Сын: Трутнев Павел Сильвестров

Мать ребёнка: Татьяна Георгиева

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1794

Сын: Трутнев Самуил Сильвестров

Мать ребёнка: Татьяна Георгиева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.06.1797

Дочь: Акилина Сильвестрова

Мать ребёнка: Татьяна Георгиева

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.07.1798

Жена: Феодосия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1802

Сын: Трутнев Иван Сильверстов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814

Сын: Карп Антонов

Мать ребёнка: Татьяна Георгиева

д.Трубки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Георгиева

Смерть
Неизвестно
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