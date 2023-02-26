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Карп Антонов

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Место рождения

д.Трубки

Дата рождения

1814

Дата смерти

02.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Трутнев Сильвестр Трофимов

Мать: Татьяна Георгиева

д.Трубки
Бракосочетание
13.10.1835

Жена: Агафия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.09.1839

Сын: Аким Карпов

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Трубки
Рождение ребёнка
08.05.1842

Сын: Симон (Семён) Карпов

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Трубки
Рождение ребёнка
08.07.1844

Дочь: Ольга Карпова

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Трубки
Рождение ребёнка
01.04.1847

Дочь: Ирина Карпова

Мать ребёнка: Агафия Иванова

д.Трубки
Смерть
02.07.1848
д.Трубки
Причина смерти: от холеры
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