Карп Антонов
Место рожденияд.Трубки
Дата рождения1814
Дата смерти02.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Трутнев Сильвестр Трофимов
Мать: Татьяна Георгиева
д.Трубки
Бракосочетание
13.10.1835
Жена: Агафия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.09.1839
Сын: Аким Карпов
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Трубки
Рождение ребёнка
08.05.1842
Сын: Симон (Семён) Карпов
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Трубки
Рождение ребёнка
08.07.1844
Дочь: Ольга Карпова
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Трубки
Рождение ребёнка
01.04.1847
Дочь: Ирина Карпова
Мать ребёнка: Агафия Иванова
д.Трубки
Смерть
02.07.1848
д.Трубки
Причина смерти: от холеры