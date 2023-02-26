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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Амелчинин Трофим Емельянов
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1741
Сын: Тихон Трофимов
Отец ребёнка: Амелчинин Трофим Емельянов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Трутнев Сильвестр Трофимов
Отец ребёнка: Амелчинин Трофим Емельянов
д.Сутоки Поречского уезда Смоленской губ.