Амелчинин Тит Трофимов
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1736
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Амелчинин Трофим Емельянов
Мать: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Титов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Евдокия Титова
Мать ребёнка: ?
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фёдор Титов
Мать ребёнка: ?
Смерть
1798
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.