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Амелчинин Тит Трофимов

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1736

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

До 1716 г.р.

Мать

Дети

1759 г.р.
1776 г.р.
1779 г.р.
До 1785 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Амелчинин Трофим Емельянов

Мать: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Титов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евдокия Титова

Мать ребёнка: ?

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Фёдор Титов

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1785

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Смерть
1798
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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